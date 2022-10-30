No Lunin, no party. «Реал» снова потерял очки после возвращения Куртуа

Бельгиец пропустил четыре мяча в двух матчах

Фото - Ла Лига

В 12-м туре испанской Примеры «Реал» в родных стенах сыграл вничью с «Жироной».

Все основные события матча пришлись на второй тайм. Счет открыл Винисиус Жуниор. Однако уже спустя десять минут Стуани реализовал пенальти.

Родриго сумел снова поразить ворота, но гол был отменен после пересмотра VAR. А в компенсированное время сливочные остались в меньшинстве. Кроос заработал второе предупреждение.

Голкипер Андрей Лунин участия в матче не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных. Его конкурент Куртуа пропустил уже четыре мяча в двух играх, а команда набрала в них лишь один пункт.

«Реал» набрал 32 очка и лишь на один балл опережает «Барселону» в борьбе за чемпионство.

Примера, 12 тур

«Реал» Мадрид – «Жирона» 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 70 – Стуани, 80 (пен.)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 87), Модрич, Кроос, Камавинга (Асенсио, 61), Вальверде (Мариано Диас, 86), Винисиус Жуниор, Родриго.

«Жирона»: Гассанига, Ян Коуто (Рикельме, 58), Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Мигель Гутьеррес (Хави, 63), Фернандес (Тони Вилья, 76), Ромеу, Алеиш Гарсия, Эррера (Рейньер, 76), Кастельянос (Стуани, 76).

Предупреждения: Модрич, Кроос – Давид Лопес, Гассанига, Мартинес

Удаление: Кроос