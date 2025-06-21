Павел Василенко

Ноттингем Форест сообщит, что главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту подписал новый контракт. Соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года.

Нуну стал организатором невероятного сезона 2024/25 для Ноттингем Фореста, приведя клуб к наивысшему результату в лиге за 30 лет и, таким образом, впервые с сезона 1995/96 квалифицировавшись в еврокубки.

В прошлом сезоне Нуну привел команду к выездным победам над Ливерпулем и Манчестер Юнайтед впервые за 55 и 30 лет соответственно, а также к достижению самой продолжительной победной серии клуба в высшем дивизионе Англии с 1967 года.

По итогам сезона 2024/25 Ноттингем занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ.