Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев дебют новичков в матче 1 тура УПЛ против Зари (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Это больше несчастье, чем какая-то ошибка, поэтому здесь нет... Конечно, хотелось бы, чтобы Кузик забил этот гол и мы победили, но мы ни в коем случае — просто пошутили над этим моментом, потому что он хотел забить. Это технический брак и не более, поэтому движемся дальше.

Руховцы просто знают требования - все, не более. Я очень доволен тем, как ребята общаются сейчас между собой, какая внутри команды атмосфера. И легионеры, и те футболисты, которые были раньше в команде, те, которые только пришли, - у них очень хорошая коммуникация. Они профессионально выполняют, как и любой футболист, свою работу - все, не более, - сказал Пономарёв., - сказал Кузик.