Нападающий Челси Жоао Педро поделился своим взглядом на конфликтную ситуацию, которая возникла между игроками после финального свистка в решающем матче клубного чемпионата мира против Челси. Его слова приводит Globo.

Я пошел защищать Андрея Сантоса, видел, что игроки ПСЖ окружили его. Как настоящий бразилец, я пошел защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народу, и в этой толпе меня толкнули. Это часть игры.

Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола. А теперь пришло время праздновать, - сказал Жоао Педро.

Напомним, что финальный матч завершился победой Челси со счетом 3:0. После игры на поле произошел кратковременный конфликт между представителями обеих команд, который удалось быстро уладить.