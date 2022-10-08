Артета: «Надо показать «Ливерпулю», что мы способны конкурировать»
Новичок «Ливерпуля» Артур из-за травмы выбыл на 4 месяца
Артур сыграл лишь 13 минут за «красных»
08 октября 22:43
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Ливерпуля» Артур получил очередную травму.
Бразилец перенесет операцию и пропустит около 4 месяцев. В этом году он больше не сыграет.
Травму он получил на одной из тренировок, сообщает The Athletic.
Отметим, что Артур перешел в «Ливерпуль» минувшим летом из «Ювентуса» на правах аренды. Он сыграл лишь 13 минут в этом сезоне.
Отметим, что в «Юве» он также почти не играл.
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