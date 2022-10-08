Новичок «Ливерпуля» Артур из-за травмы выбыл на 4 месяца

Артур сыграл лишь 13 минут за «красных»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Ливерпуля» Артур получил очередную травму.

Бразилец перенесет операцию и пропустит около 4 месяцев. В этом году он больше не сыграет.

Травму он получил на одной из тренировок, сообщает The Athletic.

Отметим, что Артур перешел в «Ливерпуль» минувшим летом из «Ювентуса» на правах аренды. Он сыграл лишь 13 минут в этом сезоне.

Отметим, что в «Юве» он также почти не играл.