Новый тренер ЛНЗ оценил дебютный матч с Зарей
Команды поделили очки на старте
около 2 часов назад
Виталий Пономарев / Фото - ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв подвел итоги матча 1 тура УПЛ против Зари (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Конечно, было много положительных моментов, много было моментов, над которыми нужно работать. Нет на сегодня целостной игры, которую хотелось бы видеть, но еще раз говорю: сборы и контрольные матчи – это одно, официальные матчи – совсем другое. Поэтому я думаю, что ребята будут лучше чувствовать и понимать друг друга в следующих матчах. И я убежден в том, что мы будем прогрессировать от матча к матчу, - сказал Пономарев.