Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в интервью XSPORT оценил шансы не повторить судьбу своих предшественников.

ЛНЗ в течение сезона 2024/25 сменил двух главных тренеров: в первой половине сезона командой руководил Андрес Карраско, а в межсезонье его заменил Роман Григорчук.

ЛНЗ — достаточно молодой клуб, за плечами которого всего 2 сезона в УПЛ. Клуб идет эволюционным путем, когда есть возможность попробовать что-то новое и увидеть, как это работает в наших реалиях. Каждый футбольный клуб через это проходил и будет проходить. Нет клубов, которые этого не миновали. Рано или поздно, ЛНЗ должен прийти к своему видению развития клуба. На этом этапе сейчас нужно строить фундамент, когда все звенья в клубе будут функционировать, как единый организм, начиная от детей и до первой команды. Без этого любая стратегия не будет работать.

В украинском футболе было множество команд, которые заходили в элитный дивизион, вкладывали большое количество денег, попадали в еврокубки, а потом бесследно исчезали. Множество таких примеров можно привести. Посмотрите, сколько талантов воспитали в Черкассах (Артем Довбик, Виталий Миколенко, Артем Бондаренко, — прим. XSPORT), но дома не было возможности в полной мере себя проявить. Клуб на сегодняшнем этапе лишь строит фундамент, который в долгосрочной перспективе даст результат. Я в этом не имею никаких сомнений.