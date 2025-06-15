Новый тренер ЛНЗ пролил свет на трансферные слухи
Многих игроков сватают в Черкассы
около 1 часа назад
Фото - ЛНЗ (2024/2025)
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв в интервью XSPORT пролил свет на потенциальные трансферы черкасского клуба.
Есть футболисты, которых мы хотели бы видеть в команде. Фамилии я сейчас называть не буду, но очень скрупулезно анализируем каждого игрока в команде, так же и новичков. Стараться будем максимально укрепить каждое звено. Многое будет зависеть от того, как проявят себя парни из команды на сборах. Больше конкретики появится непосредственно на сборах, - сказал Пономарев.
«ЛНЗ строит долгосрочный проект, который даст результат». Эксклюзивное интервью Виталия Пономарёва для XSPORT.ua.