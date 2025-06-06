Новый тренер ЛНЗ рассказал, какой видит стратегию развития клуба

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, как получил предложение работать в Черкассах. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Позвонил генеральный директор Василий Васильевич Каюк и выразил интерес. Потом я встретился с президентом клуба Виктором Дмитриевичем Кравченко, и мы обсудили все моменты.

Для меня было важно узнать видение ЛНЗ, как будет развиваться не только первая команда, но и клуб в целом. Здесь стремятся развивать свою академию, U-19 и основную команду. Это очень важно, потому что без крепкого фундамента трудно что-то построить. Все, что мы обсудили, мне было интересно. Наши видения совпали, и мы быстро нашли общий язык. Поэтому я согласился на эту работу.

Есть неплохие игроки в основной команде, возможность заниматься селекционной работой. Повторюсь, сначала нужно построить крепкий фундамент, а со временем ставить цель, бороться за еврокубковые места, – сказал специалист.