Экс-тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прибыл в столицу Италии, где скоро подпишет контракт с Ромой.

Журналисты Tuttomercatoweb заметили специалиста в римском аэропорту Фьюмичино — оттуда он направился на тренировочную базу клуба в Тригории. По информации СМИ, стороны достигли соглашения о сотрудничестве, рассчитанного до конца июня 2028 года.

После заключения контракта Гасперини планирует сделать первые официальные заявления в новом статусе через клубные медиа. Затем он встретится с руководством, в том числе с Клаудио Раньери, чтобы обсудить стратегию подготовки к следующему сезону.

Первая тренировка с участием всей команды запланирована на 10 июля. Римляне также отправятся на предсезонные сборы, но количество контрольных матчей и соперников пока не определено.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Аталанта под руководством Гасперини заняла третье место в Серии А и получила путевку в Лигу чемпионов. Рома завершила чемпионат пятой и будет представлять Италию в Лиге Европы.