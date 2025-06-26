Главный тренер Ворсклы Желько Любенович высказался о потенциальных новичках в полтавской команде. Его слова приводит «УФ».

Мы уже ищем новичков в каждое звено. И скажу даже больше — у нас есть на просмотре несколько игроков, которые лично мне очень интересны. Надеюсь, договоримся с ними и подпишем контракты уже в ближайшее время, — рассказал Любенович.

Любенович в Украине известен по выступлениям в составах Кривбасса, Таврии, Александрии и Зари.

После завершения игровой карьеры работал в селекционном отделе Зари, был ассистентом в юношеской команде, а также тренером в сербских клубах. В ноябре 2023 года возглавил Минай. С января 2025 года был без работы.

Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривкам в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который к тому времени занимал должность главного тренера.