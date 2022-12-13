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«Ньюкасл» отказался от борьбы за Мудрика

Он интересен лишь «Арсеналу»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 декабря 18:27
«Ньюкасл» отказался от борьбы за Мудрика

На полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика все меньше претендентов.

От борьбы за игрока отказался «Ньюкасл». В клубе посчитали, что сумма, которую требует «Шахтер» за украинца – слишком высокая.

По этой же причине «Сороки» откажутся и от игрока «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает The Newcastle United Blog. За него также хотят более 100 миллионов евро.

На Мудрика все еще претендует «Арсенал». Сообщалось, что работы по переходу уже ведутся.

За него хотят около 100 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Ньюкасл Михаил Мудрик Шахтер Донецк

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