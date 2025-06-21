На Евро-2025 в Словакии (U-21) определился первый полуфиналист в паре Португалия - Нидерланды. Матч в Жилине завершился со счетом 0:1.

Матч для обидчика сборной Украины складывался по худшему сценарию, когда в середине первого тайма ван Боммель умудрился заработать два предупреждения, оставив Нидерланды в меньшинстве.

Численное преимущество развязало руки селесао, которые в одном из эпизодов получили право на пенальти, однако Кенда в решающий момент промахнулся с отметки.

Нидерланды продемонстрировали надежную игру в обороне, отрабатывая за себя и за ван Боммеля, за что были вознаграждены на 84-й минуте, когда Поку выбежал на свидание с вратарем и забил гол, который вывел команду Микаэля Райцигера в полуфинал.

Евро-2025. Четвертьфинал

Португалия U-21 - Нидерланды U-21 0:1

Гол: Поку, 84