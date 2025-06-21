Сергей Стаднюк

Все самые интересные матчи Клубного чемпионата мира в субботу, 21 июня, пройдут еще до полуночи. В группе F дортмундская Боруссия, у которой в активе лишь одно очко, будет пытаться обойти сенсационного лидера квартета. Мамелоди Сандаунз, который проигрывал в товарищеской игре киевскому Динамо, уже набрал три очка.

В группе E сыграют команды, которые пока занимают последние два места. Интер (1 очко) сыграет с японской Ураской (0). Гонка за Ривер Плейтом (3) и Монтерреем (1) продолжается.

В четвертьфинале молодежного Евро-2025 сборная Нидерландов, которая выбила из турнира Украину (2:0), сыграет с Португалией. Также зрители получат шанс стать свидетелями классического противостояния футбольных философий между Испанией и Англией.

19:00 | U-21. Португалия – Нидерланды. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Испания – Англия. Прямая трансляция

Но и без клубного футбола в Европе не обойдется. В Испании определится последний участник Ла Лиги сезона-2025/2026. В ответном матче финала плей-офф Ла Лиги 2 Реал Овьедо, за который когда-то выступал Андрей Лунин, примет Мирандес. Однако после первой игры бывший клуб украинца минимально уступает – 0:1.

22:00 | Реал Овьедо – Мирандес. Прямая трансляция