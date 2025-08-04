Оболонь испортила Бартуловичу дебют во главе Металлиста 1925
Команды закрывали 1 тур УПЛ
16 минут назад
Фото - Металлист 1925
Металлист 1925 в заключительном матче 1 тура УПЛ встречался с Оболонью. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:0.
Группа звездных новичков вместе с тренером-дебютантом Младеном Бартуловичем натолкнулась на яростное сопротивление столичного клуба.
Новичок УПЛ на протяжении всего матча пытался угрожать воротам Оболони, но в решающий момент реализация и удачная игра голкипера Марченко позволила «пивоварам» взять очки на старте нового сезона.
УПЛ. 1 тур
Металлист 1925 - Оболонь 0:0
Металлист 1925 в следующем туре посетит Кривбасс (9 августа). Оболонь дома примет Александрию (11 августа).