Оболонь на новый сезон осталась без форварда
Игрок попрощался с командой
около 1 часа назад
Нападающий Оболони Ростислав Тарануха сообщил, что новый сезон проведет в другой команде.
30 июня у футболиста завершился контракт с «пивоварами», он получил статус свободного агента.
К сожалению, обстоятельства могут быть сильнее нас. Пришло время идти разными дорогами…
Я искренне благодарю болельщиков за горячую поддержку, за любовь и эмоции, которыми вы меня вдохновляли! Благодаря вам на Оболонь Арене царит невероятная атмосфера, которой позавидуют топ-клубы европейских чемпионатов!
Каждому работнику клуба, тренерам, руководителям, президенту клуба низкий поклон и благодарность за комфортные условия, опыт и драгоценное время, проведенное вместе!
Всем партнерам по команде желаю здоровья, успехов и достижения поставленных целей! Вы невероятный коллектив и заслуживаете лучшего! Обнимаю каждого.
Желаю всем мирного неба и новых побед!
О-БО-ЛО-НЬ! Было и будет. Без Таренухи, - написал форвард в Instagram.
Тарануха выступал за Оболонь с 2023 по 2025 год. Провел 58 матчей, на его счету 6 голов и 3 ассиста.
Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.
Оболонь и тернопольская Нива провели два спарринга за один день.