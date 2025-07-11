Нападающий Оболони Ростислав Тарануха сообщил, что новый сезон проведет в другой команде.

30 июня у футболиста завершился контракт с «пивоварами», он получил статус свободного агента.

К сожалению, обстоятельства могут быть сильнее нас. Пришло время идти разными дорогами…

Я искренне благодарю болельщиков за горячую поддержку, за любовь и эмоции, которыми вы меня вдохновляли! Благодаря вам на Оболонь Арене царит невероятная атмосфера, которой позавидуют топ-клубы европейских чемпионатов!

Каждому работнику клуба, тренерам, руководителям, президенту клуба низкий поклон и благодарность за комфортные условия, опыт и драгоценное время, проведенное вместе!

Всем партнерам по команде желаю здоровья, успехов и достижения поставленных целей! Вы невероятный коллектив и заслуживаете лучшего! Обнимаю каждого.

Желаю всем мирного неба и новых побед!

О-БО-ЛО-НЬ! Было и будет. Без Таренухи, - написал форвард в Instagram.