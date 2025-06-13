Оболонь и полузащитник Игорь Медынский договорились о продлении контракта на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть предыдущего сезона футболист пропустил из-за серьезных проблем со здоровьем.

Медынский выступал за Оболонь с 2018 года по 2022 год, а в 2023 году вернулся в команду после командировки в хорватский клуб Карловац.

В составе «пивоваров» Игорь провел 144 матча: 14 голов, 17 ассистов.

В сезоне 2024/25 Медынский провел за Оболонь 14 матчей в УПЛ, 2 матча в Кубке Украины.