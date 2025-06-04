«Он образец для подражания». Нагельсманн объяснил свой выбор капитана сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн перед полуфиналом Лиги наций против Португалии назвал причины выбора именно Йозуа Киммиха в качестве капитана команды. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Киммих — образец для подражания. Он предан своему делу и невероятно амбициозен. Он отдаёт всего себя на поле и на тренировках, делает всё ради побед. Он может вдохновить команду и сделать так, чтобы партнеры его поддержали. Это был один из ключевых аспектов. Думаю, что на него можно положиться и за пределами поля. Он воплощает правильные ценности. Отличный представитель Футбольного союза Германии.

Он очень опытный игрок. Ближайший матч станет для него уже сотым за сборную. Он заслуживал капитанскую повязку. Он очень громкий, в том числе за пределами поля. Он заботится не только о партнёрах по сборной, но и о персонале — обо всех, кто является частью нашей команды. К тому же он невероятно талантлив.