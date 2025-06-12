Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) оценил группу D, в которую, кроме «сине-желтых», попали Нидерланды, Дания и Финляндия.

Дания — очень хорошая команда. Могу сказать, что это очень структурированная сборная, которая способна выполнять различные задачи на поле. Возможно, люди могут где-то недооценивать Данию или Финляндию, но пусть названия стран не вводят вас в заблуждение.

Финляндия обыграла Германию, которая победила нас в товарищеском матче, когда я только возглавил молодежку. Все 16 сборных на Евро — сильные и имеют чем удивить.

Мы изучали своих соперников и готовились к турниру в двух направлениях. Первое — это подготовка нашего стиля игры, нашей идентичности и «ДНК» как игроков, так и команды. А второе направление — это подготовка к конкретному сопернику. Мы должны знать, с кем будем играть. Мы стараемся понять, какие у них слабые и сильные стороны. И работаем над тем, чтобы использовать это в игре.

Мы действительно проделали много работы заранее. Как мы говорили выше, у нас не будет столько времени, сколько мы хотели бы иметь. Поэтому готовимся ко всем матчам заранее. Впрочем, наши соперники делают то же самое. Также мы должны быть готовы адаптироваться, если что-то изменится во время тренировочного сбора, — заявил Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.