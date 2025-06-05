Очередной реванш Франции с Испанией, немотивированный Месси и дебют Анчелотти. Что посмотреть 5 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня четверга
около 11 часов назад
Фото - УЕФА
Традиционно для июня четверг станет днем национальных сборных. В Европе состоится только одно противостояние. Но какое! Испания и Франция будут биться за место в финале Лиги наций. Победитель в решающем матче сыграет с Португалией, которая неожиданно прошла Германию благодаря голу Криштиану Роналду.
22:00 | Испания – Франция. Прямая трансляция
В Южной Америке пройдут матчи 15-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Если сборная Аргентины, которая сыграет с Чили, уже решила задачу, то Бразилия пока себе ничего не гарантировала. Карло Анчелотти во главе «Селесао» придется дебютировать в игре с вторым в таблице Эквадором. Третий Уругвай сыграет с пятым Парагваем.
02:00 | Эквадор – Бразилия. Прямая трансляция
02:00 | Парагвай – Уругвай. Прямая трансляция
04:00 | Чили – Аргентина. Прямая трансляция
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