Главный тренер молодежной сборной Украины Унай Мельгоса поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я понимаю, что все команды иногда стоят перед выбором: играть на ничью или на победу. Мы же будем играть, чтобы победить, хотя бы потому, что очень трудно 90 минут играть на удержание ничьей. Сейчас мы больше думаем о самой игре, чем о финальном результате, ведь если у вас в голове только счет, вы можете упустить много важных вещей. Мы ожидаем хорошего матча с таким сильным соперником, как Нидерланды.

Не только я, но и все тренеры на пресс-конференциях отвечают на вопросы вроде «какие ваши ожидания?», «как вы думаете?» или «как лучше или хуже?». Но, честно, это не реальные истории, а лишь их воображение. Я знаю только одно — завтра мы должны бороться, показать нашу лучшую игру и быть сплоченной командой. Мы хотим продвигаться вперед на этом турнире. И завтра для этого у нас будет хорошая возможность.

У нас есть потеря, как вы знаете, Владимира Бражка из-за красной карточки. Почти все другие игроки в данный момент чувствуют себя нормально. Правда, с некоторыми исполнителями есть такая проблема, что они прибыли в лагерь сборной с небольшими повреждениями. Им нужно время на восстановление, и они не готовы на 100 процентов.

Егор Ярмолюк — очень хороший парень. Он прислушивается к нашим наставлениям, так что общаемся с ним нормально. Он стопроцентно открыт к этому. Это самое важное для меня. С другой стороны, он очень полезен на поле, создает моменты. Это игрок, который работает на полную во время матча, не ленится. Думаю, что для нас очень хорошо, что он есть в команде, ведь он может реально помочь. Я считаю, что завтра для него будет хороший шанс, и он может выполнить свою долю работы на поле.