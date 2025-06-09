Одноклубник Мудрика считает, что Испания должна была выиграть финал Лиги наций до пенальти

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился мыслями после поражения в финале Лиги наций против Португалии (2:2; 3:5 – пен.). Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Безусловно, у нас были шансы выиграть без пенальти. Возможно, мы даже заслуживали больше. Так иногда бывает в футболе. Теперь следует поздравить Португалию.

Мы можем гордиться тем, что дошли до еще одного финала – это нелегко. В лотерее 11-метровых нам немного не повезло. Но мы показали характер, и благодаря талантам этой молодой команды у нас перспективное будущее.

Португалия – сильная команда и заслужила финал. У них была стратегия, которую они старались воплощать. Мы создали контратаки, но не завершили их. И поэтому дошло до пенальти – и мы не победили только из-за них.