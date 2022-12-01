Бабушка защитника сборной Англии умерла перед первым матчем на ЧМ-2022
Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
Защитник уехал по личным причинам
01 декабря 10:59
Бэн Уайт / Фото - FA
Защитник «Арсенала» Бэн Уайт покинул расположение сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной ассоциации.
Отмечается, что футболист уехал домой «по личным причинам». По предварительным оценкам, 25-летний центрбек не вернется в команду до окончания чемпионата мира-2022.
Напомним, англичане пробились в 1/8 финала мундиаля. На данной стадии соревнований им будет противостоять Сенегал.
Ранее защитник сборной Англии Люк Шоу сообщил, что его бабушка умерла перед первым матчем на чемпионате мира.
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