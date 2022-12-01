Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии

Защитник уехал по личным причинам

Бэн Уайт / Фото - FA

Защитник «Арсенала» Бэн Уайт покинул расположение сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной ассоциации.

Отмечается, что футболист уехал домой «по личным причинам». По предварительным оценкам, 25-летний центрбек не вернется в команду до окончания чемпионата мира-2022.

Напомним, англичане пробились в 1/8 финала мундиаля. На данной стадии соревнований им будет противостоять Сенегал.

Ранее защитник сборной Англии Люк Шоу сообщил, что его бабушка умерла перед первым матчем на чемпионате мира.