ОФИЦИАЛЬНО. Индзаги возглавил Аль-Хиляль

Саудовский клуб Аль-Хилаль официально объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2027 года.

Индзаги покинул Интер 3 июня после четырех лет работы. Под его руководством миланский клуб стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны, трижды — Суперкубок Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Аль-Хилаль завершил сезон в Саудовской Про-лиге на втором месте, набрав 75 очков в 34 матчах.