ОФИЦИАЛЬНО. Индзаги возглавил Аль-Хиляль

Итальянский специалист подписал контракт с саудовским клубом до лета 2027 года

около 18 часов назад

tyj

Саудовский клуб Аль-Хилаль официально объявил о назначении Симоне Индзаги на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2027 года.

Индзаги покинул Интер 3 июня после четырех лет работы. Под его руководством миланский клуб стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны, трижды — Суперкубок Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Аль-Хилаль завершил сезон в Саудовской Про-лиге на втором месте, набрав 75 очков в 34 матчах.

Поделиться

Аль-ХиляльНовости СпортаСимоне Индзаги

Материалы по теме

Індзагі Ачербі1232

Защитник Интера может покинуть Интер следом за Индзаги

2 дня назад

s

Индзаги продолжит карьеру в Саудовской Аравии

2 дня назад

Сімоне Індзагі / Фото - Інтер Мілан

Интер подтвердил уход Индзаги

2 дня назад

індзагі

Индзаги: «Поражение от ПСЖ не перечёркивает то, что мы сделали»

5 дней назад