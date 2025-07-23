Черкасский ЛНЗ объявил о подписании контракта с 22-летним фланговым защитником Ярославом Кисилем, который ранее выступал за одесский Черноморец.

В прошлом сезоне Кисиль был ключевым игроком одесситов и провел 38 матчей во всех турнирах, хотя не отметился результативными действиями. Его контракт с Черноморцем действовал до 30 июня 2027 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но по информации Transfermarkt, ЛНЗ заплатил за футболиста около 100 тысяч евро.

Кроме Черноморца, Кисиль также выступал за молодежную команду Зари U-19 и Минай.