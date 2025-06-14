Центральный защитник Жан Педрозу продолжит карьеру во львовских Карпатах. Клуб воспользовался опцией выкупа трансферных прав у бразильской Куритибы, за которую футболист ранее выступал.

В прошлом сезоне 20-летний оборонец провел 20 матчей за львовскую команду и отметился одним забитым мячом.

Воспитанник Куритибы, Жан прошел путь от академии до первой команды и дебютировал в бразильской Серии А в 19 лет. Всего провел 7 матчей в высшем дивизионе Бразилии.

В 2023 году в составе сборной Бразилии до 20 лет выиграл юношеский чемпионат Южной Америки (CONMEBOL), сыграв 7 матчей. Также принял участие в молодежном чемпионате мира, где провел 5 матчей и забил 2 гола.