ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко покинул Оболонь

Футбольный клуб Оболонь официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Шищенко. Решение вступит в силу с 16 июня 2025 года.

Сергей Юрьевич возглавил команду 5 сентября 2024 года. За период его работы во главе бело-зеленых было проведено 25 официальных матчей, в которых Оболонь одержала 8 побед, 7 ничьих и потерпела 10 поражений.

Под руководством Шищенко команда завершила сезон 2024/25 Украинской Премьер-лиги на 11-й позиции турнирной таблицы.

Исполнять обязанности главного тренера будет один из ассистентов Шищенко - Александр Антоненко.

Как сообщалось ранее, Сергей Шищенко возглавит черновицкую Буковину.