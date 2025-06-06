ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко покинул Оболонь
Контракт с главным тренером расторгнут по взаимному согласию сторон
около 16 часов назад
Футбольный клуб Оболонь официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Шищенко. Решение вступит в силу с 16 июня 2025 года.
Сергей Юрьевич возглавил команду 5 сентября 2024 года. За период его работы во главе бело-зеленых было проведено 25 официальных матчей, в которых Оболонь одержала 8 побед, 7 ничьих и потерпела 10 поражений.
Под руководством Шищенко команда завершила сезон 2024/25 Украинской Премьер-лиги на 11-й позиции турнирной таблицы.
Исполнять обязанности главного тренера будет один из ассистентов Шищенко - Александр Антоненко.
Как сообщалось ранее, Сергей Шищенко возглавит черновицкую Буковину.
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