Погба вернулся к тренировкам с «Ювентусом»
Официально. Погба не успеет восстановиться к ЧМ-2022
У сборной Франции – уже третья серьезная потеря перед турниром
31 октября 21:58
Поль Погба / Фото - Sky Sports
Полузащитник сборной Франции Поль Погба пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщает RMC Sport.
Агент представителя «Ювентуса» Рафаэла Пимента рассказала о состоянии футболиста.
После медицинских обследований в воскресенье и понедельник очень больно сообщать, что Поль Погба все еще будет нуждаться в реабилитации после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре.
Ранее сборная Франции потеряла другого лидера центра поля Н’Голо Канте. Также не сможет принять участие в турнире голкипер Майк Меньян.
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