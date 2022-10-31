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Официально. Погба не успеет восстановиться к ЧМ-2022

У сборной Франции – уже третья серьезная потеря перед турниром
Футбол Чемпионат мира по футболу
31 октября 21:58
Официально. Погба не успеет восстановиться к ЧМ-2022
Поль Погба / Фото - Sky Sports

Полузащитник сборной Франции Поль Погба пропустит чемпионат мира-2022. Об этом сообщает RMC Sport.

Агент представителя «Ювентуса» Рафаэла Пимента рассказала о состоянии футболиста.

После медицинских обследований в воскресенье и понедельник очень больно сообщать, что Поль Погба все еще будет нуждаться в реабилитации после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре.

Ранее сборная Франции потеряла другого лидера центра поля Н’Голо Канте. Также не сможет принять участие в турнире голкипер Майк Меньян.

Сергей Стаднюк
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Теги

Поль Погба сборная Франции (футбол) травмы

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