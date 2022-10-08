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Оливер Кан – о звезде «Боруссии»: «Выдающийся игрок, но мы не думаем о нем»

Беллингема сватают во многие топ-клубы сейчас
Футбол Бундеслига (Германия)
08 октября 10:58
Оливер Кан – о звезде «Боруссии»: «Выдающийся игрок, но мы не думаем о нем»
Оливер Кан / Фото: Twitter

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Его цитирует Bild.

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом».

Ранее Кан заявил, что «Бавария» задумывалась над трансфером Криштиану Роналду, но сразу же отбросила эту идею.

Петр Приходько
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Бавария Оливер Кан

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