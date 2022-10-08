Легенда «Баварии» близка к завершению карьеры
Оливер Кан – о звезде «Боруссии»: «Выдающийся игрок, но мы не думаем о нем»
Беллингема сватают во многие топ-клубы сейчас
08 октября 10:58
Оливер Кан / Фото: Twitter
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. Его цитирует Bild.
«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом».
Ранее Кан заявил, что «Бавария» задумывалась над трансфером Криштиану Роналду, но сразу же отбросила эту идею.
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