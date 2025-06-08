Определение призеров Лиги наций и участника Первой лиги. Что посмотреть 8 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня воскресенья
около 2 часов назад
Воскресенье после тура регулярных матчей в отборе на чемпионат мира-2026 станет днем решающих игр. Календарь игрового дня начнется с плей-офф за место в Первой лиге Украины. Колос-2 попытается отыграть два мяча в противостоянии с Подольем.
12:00 | Подолье – Колос-2. Прямая трансляция
Чернигов вышел победителем в многострадальном плей-офф за бронзу Второй лиги. Это дало команде право побороться с Металлургом за возвращение в Первую лигу. Запорожцы второй год подряд борются за выживание в переходных матчах.
13:00 | Чернигов – Металлург. Прямая трансляция
В Лиге наций разыграют полный комплект медалей. Неудачники полуфиналов, Германия и Франция, поборются за бронзу. Закроет же программу игрового дня битва за титул между сенсационной Португалией, которую вывел в финал 40-летний Криштиану Роналду, и действующим чемпионом Европы Испанией. Опыт или молодость Ламина Ямаля?
16:00 | Германия – Франция. Прямая трансляция
22:00 | Португалия – Испания. Прямая трансляция
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