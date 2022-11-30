Определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2022

Своих соперников узнали Франция и Аргентина

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Известны еще четыре участника плей-офф чемпионата мира-2022. Из группы C вышли сборные Аргентины и Польши, из квартета D – Франции и Австралии.

Таким образом сформировались еще две пары 1/8 финала. Аргентина сыграет с Австралией, а Франция – с Польшей.

Первая встреча состоится 3 декабря. Мбаппе и компания же испытают «Кадру» 4-го числа.

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