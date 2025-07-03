Павел Василенко

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ встретятся США и Мексика. В полуфинале американцы обыграли Гватемалу со счетом 2:1, а мексиканцы – Гондурас с результатом 1:0.

Мексиканцы вышли в финал в 12-й раз, и исход турнира решил гол Рауля Хименеса после результативной передачи 16-летнего Хильберто Моры.

Американцы вышли вперед после двух голов Диего Луна, но затем соперник их прижал. Тем не менее гватемальцы смогли реализовать преимущество лишь благодаря голу Ольгера Эскобара.

США и Мексика встретятся в финале турнира в восьмой раз, счет личных встреч в пользу Мексики 5:2. Начало матча запланировано на воскресенье, 6 июля, в Хьюстоне.