Определился обладатель женского Кубка Украины
Судьбу поединка решил один мяч
около 1 часа назад
Фото: ФК Ворскла
В Ровно на стадионе «Авангард» прошел финальный матч женского Кубка Украины, в котором полтавская Ворскла победила харьковский Металлист 1925 со счетом 1:0. В первом тайме мяч забила Марина Шайнюк.
Это уже пятый Кубок Украины в истории Ворсклы (ранее – Жилстрой-2). Больше трофеев в этом турнире имеет только Жилстрой-1 – 11 титулов.
Отметим, что футболистки Ворсклы в этом сезоне стали чемпионками Украины, обогнав как раз Металлист 1925.
Финал Кубка Украины. Женщины
Металлист 1925 – Ворскла – 0:1
Гол: Шайнюк, 32.