Павел Василенко

В Ровно на стадионе «Авангард» прошел финальный матч женского Кубка Украины, в котором полтавская Ворскла победила харьковский Металлист 1925 со счетом 1:0. В первом тайме мяч забила Марина Шайнюк.

Это уже пятый Кубок Украины в истории Ворсклы (ранее – Жилстрой-2). Больше трофеев в этом турнире имеет только Жилстрой-1 – 11 титулов.

Отметим, что футболистки Ворсклы в этом сезоне стали чемпионками Украины, обогнав как раз Металлист 1925.

Финал Кубка Украины. Женщины

Металлист 1925 – Ворскла – 0:1

Гол: Шайнюк, 32.