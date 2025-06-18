18 июня в швейцарском Ньоне прошло жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Именно с этого этапа начнет выступление в еврокубках киевское Динамо, которое стало чемпионом Украины по итогам прошлого сезона.

Коллектив Александра Шовковского на стадии Q2 сыграет с победителем пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Окончательный соперник станет известным после завершения матчей первого раунда, которые состоятся 8/9 и 15/16 июля.

Второй квалификационный этап Лиги чемпионов пройдет 22/23 и 29/30 июля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий отборочный раунд, а проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы с той же стадии.

Напомним, в чемпионате Украины 2024/25 киевляне набрали 70 очков, обогнав Александрию на три балла и уверенно финишировав первыми.