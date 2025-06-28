Определился соперник Бенфики Трубина на КЧМ в случае сенсации с Челси
Болельщики узнали первого четвертьфиналиста Клубного чемпионата мира-2025
около 1 часа назад
В 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 Палмейрас в напряженной борьбе одолел Ботафого.
Нулевая ничья в основное время матча в Филадельфии перевела игру в экстра-таймы. И уже там удалось открыть счет – забил экс-игрок Байера Паулиньо на 100-й минуте.
Ботафого пытался отыграться, однако усилия в атаке не давали результата. В конце матча Палмейрас остался в меньшинстве после удаления Густаво Гомеса на 116-й минуте.
Но это не помешало команде удержать минимальное преимущество. Соперник увеличил темп, уже в компенсированное время защитник «зелено-белых» остановил мяч в подкате головой в нескольких метрах от ворот.
Палмейрас выстоял и стал первым четвертьфиналистом Клубного чемпионата мира-2025. Команда сыграет с победителем пары Бенфика – Челси.
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Палмейрас – Ботафого 1:0
Гол: Паулиньо, 100
Палмейрас: Вевертон, Пикерес, Фукс, Гомес, Гиай, Мартинес (Морено, 91), Маурисио (Торрес, 84), Риос, Аллан (Майке, 81), Витор Роке (Паулиньо, 63, Микаэл, 103), Эстеван (Луиджи, 63).
Ботафого: Виктор Джон, Алекс Теллес (Куябано, 66), А. Барбоса, Жаир (Кайо, 83), Витиньо, Д. Барбоса (Невтон, 83), Фрейтас (Кабрал, 102), Аллан (Монторо, 66), Саварино (Корреа, 71), Игор Жезус, Артур.
Предупреждения: Гомес, 40, Пикерес, 85, Морено, 120+3 – Барбоса, 3, Алекс Теллес, 35, Артур, 65, Монторо, 105+3.
Удаление: Густаво Гомес, 116
Обзор матча будет доступен на странице события Палмейрас – Ботафого.
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