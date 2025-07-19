Павел Василенко

Сезон Евро для Алиши Леманн и сборной Швейцарии завершился. 26-летняя футболистка рассчитывала на особенное отношение во время турнира.

Чемпионат Европы среди женщин в этом году в Швейцарии вступил в финальную фазу. Уже определены трое полуфиналистов соревнований.

Хозяева турнира выбыли в четвертьфинале, уступив действующим чемпионам мира, Испании, со счетом 0:2.

Знаменитая Алиша Леманн попала в состав сборной Швейцарии на Евро. 26-летняя футболистка провела на поле лишь 10 минут во время турнира, выйдя на замену в матчах против Испании и Финляндии.

Несмотря на отсутствие стабильности, игроку уделялось особое внимание во время турнира, как сообщает Aftonbladet.

Шведская газета сообщила, что Леманн могла рассчитывать на особое отношение. После матчей, когда она оставалась на поле, чтобы раздать автографы, её сопровождал мужчина, выступавший в роли охранника.

«УЕФА отвечает за общую безопасность стадиона, но наш руководитель службы безопасности всегда находится на месте, особенно когда игроки взаимодействуют с болельщиками. Учитывая популярность Алиши, он иногда уделяет ей больше внимания», – заявил представитель сборной Швейцарии Свен Микоссе.

Изначально предполагалось, что Леманн пропустит нынешний чемпионат Европы из-за неудачного сезона в Ювентусе. Однако в результате её вызвали на замену травмированной Альоны Биенц.