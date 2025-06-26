«Останется со мной на всю жизнь»: Караваев вспомнил самый яркий момент золотого сезона Динамо
Игрок также высказался о незабитом пенальти в финале Кубка Украины
около 1 часа назад
Футболист киевского Динамо Александр Караваев во время совместного медиа-мероприятия с титульным спонсором клуба GGBET вспомнил наиболее запоминающиеся моменты чемпионского сезона.
Я оцениваю этот сезон для себя позитивно, ведь мы выиграли чемпионат. Что касается нереализованного пенальти в ворота «Шахтера» в финале Кубка Украины - значит, так и должно было случиться. Думаю, больше мне не дадут бить (улыбается). Сделаю выводы, и в следующем сезоне все будет по-другому. А вот гол в ворота «Шахтера» в чемпионате – это, конечно, позитивные эмоции. Когда не играешь, а потом выходишь на поле и забиваешь, тем более принципиальному сопернику, - это останется со мной на всю жизнь.
В сезоне 2024/25 Караваев отметился 5 голами и 3 результативными передачами.