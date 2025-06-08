Отбор ЧМ-2026. Победы Нидерландов и Австрии, ничья Албании и Сербии
Завершились очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2026
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
В матче третьего тура отбора ЧМ-2026 сборная Австрии дома победила сборную Румынии со счетом 2:1. Подопечные Мирчи Луческу проиграли уже второй из трех сыгранных поединков квалификации на мировой чемпионат.
В других матчах дня Финляндия на своем поле проиграла Нидерландам (0:2), а сборная Албании сыграла вничью против Сербии – 0:0.
Отбор ЧМ-2026, 3 тур
Австрия – Румыния – 2:1
Голы: Грегорич, 42, Забитцер, 60 – Алибек, 90+5.
Финляндия – Нидерланды – 0:2
Голы: Депай, 6, Дюмфрис, 23.
Албания – Сербия – 0:0
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