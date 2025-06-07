Павел Василенко

Сегодня состоялись матчи отбора на чемпионат мира-2026. Сборная Норвегии на своем поле разгромила Италию со счётом 3:0. Норвежцы одержали третью победу подряд, они лидируют в группе I (девять очков).

В других матчах дня сборная Хорватии на выезде уничтожила Гибралтар (7:0), Эстония дома проиграла Израилю (1:3), Уэльс разгромил Лихтенштейн (3:0), а Чехия победила Черногорию – 2:0.

Сборная Северной Македонии на своем поле расписала ничью с Бельгией – 1:1.

Отбор ЧМ-2026

Гибралтар – Хорватия – 0:7

Голы: Пашалич, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80.

Эстония – Израиль – 1:3

Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу Фани, 90 (пен).

Норвегия – Италия – 3:0

Голы: Сёрлот, 14, Нуза, 34, Холанд, 42.

Северная Македония – Бельгия – 1:1

Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28.

Уэльс – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Родон, 40, Вилсон, 66, Мур, 69.

Чехия – Черногория – 2:0

Голы: Гложек, 23, Шик, 65.