Отец сенсационного дебютанта ЛЧ объяснил скандальный не приезд сына в сборную Украины

Роман Степанов, отец арендованного у Баера нападающего Нюрнберга Артема Степанова, назвал причину второго неприбытия сына в расположение сборной Украины U-20 и ответил на критику со стороны журналиста, блогера и комментатора Виктора Вацко.

Первое, что я хотел бы сказать. Все слухи о его натурализации были неправдой. На сегодняшний день никто из Немецкого футбольного союза к нам не обращался. Это все выдуманные истории от эксперта по рыболовле.

Этот же эксперт позволил себе оскорблять моего несовершеннолетнего сына на свою аудиторию. Это абсолютно недопустимые высказывания человека, который видит ситуацию только с одной выгодной для себя стороны. Он говорит, что мотивирует таким образом играть за сборную. Оскорблениями мотивирует?!

Дело в другом. В тренерском штабе сборной U-20 находится лицо, которое в прошлом совершало действия, направленные на создание препятствий Артему в сборной (конфликт произошел, когда Артему только исполнилось 16 лет). И, к сожалению, до сих пор продолжает это делать различными способами. На мой взгляд, это неигровые причины. В связи с этим в настоящее время его приезд в команду невозможен.

Тренировать юношеские сборные должны тренеры, педагоги, которые ищут подход к каждому юному игроку. Они работают еще с детьми. И должны их учить играть лучше, мотивировать, а не наоборот, – заявил Роман Степанов в интервью ua.tribuna.com.