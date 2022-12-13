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Отец Холанда намекнул, что форвард покинет «Манчестер Сити»

Эрлинг хочет поиграть и в других лигах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 декабря 12:36
Отец Холанда намекнул, что форвард покинет «Манчестер Сити»
Эрлинг Холанд / Фото: ВВС

Альф-Инге Холанд, отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, заявил, что его сыну хочется поиграть в других чемпионатах. Его цитирует Sky Sports.

Эрлинг мог бы остаться в Манчестер Сити лет на 15, потому что он очень счастлив, речь о большом клубе.

Но у меня такое впечатление, что он хочет доказать, что может побеждать в любой топовй лиге


Холанд перешел в Манчестер Сити летом 2022 года, в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 23 мяча и сделал 3 ассиста.

Ранее Холанд назвал фаворитов ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Эрлинг Холанд Манчестер Сити

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