Холанд: «Буду усердно работать, чтобы однажды вывести Норвегию на чемпионат мира»
Отец Холанда намекнул, что форвард покинет «Манчестер Сити»
Эрлинг хочет поиграть и в других лигах
13 декабря 12:36
Эрлинг Холанд / Фото: ВВС
Альф-Инге Холанд, отец нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда, заявил, что его сыну хочется поиграть в других чемпионатах. Его цитирует Sky Sports.
Эрлинг мог бы остаться в Манчестер Сити лет на 15, потому что он очень счастлив, речь о большом клубе.
Но у меня такое впечатление, что он хочет доказать, что может побеждать в любой топовй лиге
Холанд перешел в Манчестер Сити летом 2022 года, в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 23 мяча и сделал 3 ассиста.
Ранее Холанд назвал фаворитов ЧМ-2022.
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