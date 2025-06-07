Открытие сезона УПЛ высказался о потенциальном дебюте за сборную Украины в матче с Канадой
Михайленко весной сенсационно ворвался в основной состав Динамо
около 11 часов назад
Полузащитник Динамо Николай Михайленко поделился мыслями о потенциальном дебюте за сборную Украины в стартовом матче товарищеского турнира Canadian Shield против Канады. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Перелет и вся дорога до Канады были очень тяжелыми. Но главное, что атмосфера в команде очень хорошая. Начнем готовиться к матчам, думаю, что все будет хорошо.
Волновался ли, когда получил вызов в сборную? Да, но в каждом матче, как только касаешься мяча, все волнение проходит. Конечно, это очень серьезный момент в моей карьере. Я даже не мог мечтать оказаться здесь, но это очень приятно.
Что касается самого турнира, то очень хотелось бы победить в обоих матчах. Мы готовимся и настраиваемся, чтобы показать хорошую игру, несмотря на то, что соперники непростые.
Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.
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