Открытие сезона УПЛ высказался о потенциальном дебюте за сборную Украины в матче с Канадой

Полузащитник Динамо Николай Михайленко поделился мыслями о потенциальном дебюте за сборную Украины в стартовом матче товарищеского турнира Canadian Shield против Канады. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Перелет и вся дорога до Канады были очень тяжелыми. Но главное, что атмосфера в команде очень хорошая. Начнем готовиться к матчам, думаю, что все будет хорошо.

Волновался ли, когда получил вызов в сборную? Да, но в каждом матче, как только касаешься мяча, все волнение проходит. Конечно, это очень серьезный момент в моей карьере. Я даже не мог мечтать оказаться здесь, но это очень приятно.

Что касается самого турнира, то очень хотелось бы победить в обоих матчах. Мы готовимся и настраиваемся, чтобы показать хорошую игру, несмотря на то, что соперники непростые.