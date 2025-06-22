Павел Василенко

Овьедо вернулся в Ла Лигу через 24 года и в следующем сезоне будет выступать на элитном уровне испанского футбола.

Овьедо обыграл Мирандес со счетом 3:2 в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.

Мирандес выиграл со счетом 1:0 в первой игре в качестве хозяев, а в ответном матче вышел вперед со счетом 1:0 на 16-й минуте благодаря голу Хоакина Паникелли.

Знаменитый Санти Касорла забил пенальти на 39-й минуте, сравняв счет, а Ильяс Чайра забил на 52-й минуте, доведя счет до 2:1, и с таким результатом игра перешла в дополнительное время, в котором Франсиско Портильо забил гол на 103-й минуте, что стало большим праздником для Овьедо.

В последний раз Овьедо был в первом дивизионе в период с 1988 по 2001 год, а затем Касорла оказался в молодежном составе клуба. Когда ему было 17 с половиной лет, клуб уже вылетел в третий дивизион, и его пришлось продать в Вильярреал, чтобы не допустить банкротства клуба.

В какой-то момент Овьедо опустился до четвертого дивизиона. В 2015 году они вернулись во второй дивизион, а Касорла вернулся в свой любимый клуб в 2023 году и пообещал вернуть его в Ла Лигу, и ему это удалось.