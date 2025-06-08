Нападающий сборной Испании Микель Ойарсабаль перед финалом Лиги наций против Португалии прокомментировал большое количество баскских игроков в команде. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Мы трое с Субименди и Мерино прекрасно понимаем друг друга, провели вместе много времени, поэтому хорошо знаем наши сильные и слабые стороны, а также преимущества в игре. Без сомнения, в игровых ситуациях это дает нам и всей команде большое преимущество. Все, что помогает и работает на нас – это только плюс.

Честно, лично я вообще ничего не буду менять перед финалом. Такой же подход у меня был и перед полуфиналом с Францией, и в прошлом году в Берлине, когда мы играли в финале Евро против Англии. Для меня это – самый правильный способ подготовки.

Я много лет в элитном футболе и знаю, как здесь все устроено. Главное – сохранять спокойствие в голове, поговорить с близкими, с теми, кто дорог, и просто радоваться, что завтра рядом будут моя семья и друзья. Надеюсь, им понравится игра. А я постараюсь ни о чем не думать, пока не настанет момент, когда тренер объявит состав. Если меня выберут, я готов.