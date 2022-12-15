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Палкин: «Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы»

На игрока претендует «Арсенал»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:10
Палкин: «Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал The Athletic, что клуб ведет переговоры с другими командами о трансфере Михаила Мудрика.

«Честно говоря, я не знаю. Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы. Разница не очень велика, но это не то, что нам нужно. Переговоры ведутся. Один клуб, другой, они договариваются, процесс идет.

Будет ли он закрыт в этом месяце? Я не знаю. Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. Не хочу сейчас говорить о цифрах, мы ведем дискуссии. Есть интерес со стороны некоторых английских клубов.

Если верить газетам, это все представители АПЛ. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня был контакт со многими командами. Многие из них вовлечены в этот процесс».


Сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу украинца и уже назначил дату медосмотра.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик Сергей Палкин

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