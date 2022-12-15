Палкин: «Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал The Athletic, что клуб ведет переговоры с другими командами о трансфере Михаила Мудрика.

Будет ли он закрыт в этом месяце? Я не знаю. Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. Не хочу сейчас говорить о цифрах, мы ведем дискуссии. Есть интерес со стороны некоторых английских клубов.

Если верить газетам, это все представители АПЛ. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня был контакт со многими командами. Многие из них вовлечены в этот процесс».