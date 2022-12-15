Еще один экс-тренер «Шахтера» претендует должность наставника Португалии
Палкин: «Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы»
На игрока претендует «Арсенал»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал The Athletic, что клуб ведет переговоры с другими командами о трансфере Михаила Мудрика.
«Честно говоря, я не знаю. Сейчас мы достаточно далеки от того, что предлагают клубы по Мудрику и что хотим мы. Разница не очень велика, но это не то, что нам нужно. Переговоры ведутся. Один клуб, другой, они договариваются, процесс идет.
Будет ли он закрыт в этом месяце? Я не знаю. Возможно, 50 на 50, что это случится зимой. Не хочу сейчас говорить о цифрах, мы ведем дискуссии. Есть интерес со стороны некоторых английских клубов.
Если верить газетам, это все представители АПЛ. Но, честно говоря, это правда, поскольку у меня был контакт со многими командами. Многие из них вовлечены в этот процесс».
Сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу украинца и уже назначил дату медосмотра.
Комментарии 0