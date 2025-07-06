Футбольная ассоциация Чешской Республики (FAČR) объявила о назначении своего бывшего капитана Павла Недведа куратором национальной и молодежной сборных, сообщает пресс-служба организации.

Обладатель Золотого мяча-2003 последние полгода работал на должности спортивного директора Аль-Шабаба, содействуя переходу экс-динамовца Георгия Бущана.

Павел Недвед - выдающаяся фигура в чешском футболе. В составе национальной сборной он завоевал серебро на Евро-1996, бронзу на Евро-2004 и выступал на ЧМ-2006 года. В целом он провел 91 матч за национальную команду и забил 18 голов.

Как игрок выступал за Дуклу, Спарту, Лацио и Ювентус. Трехкратный чемпион внутренней лиги и трехкратный победитель Серии А.

После завершения активной карьеры он успешно работал менеджером. Сначала в Ювентусе, с которым дважды доходил до финала Лиги чемпионов и девять раз выигрывал Серию А.