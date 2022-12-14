Петраков проведал украинских детей в школах США
Павелко предложил Петракову «понизиться в классе»
Одиозный президент УАФ дал не самое уважительное обещание тренеру сборной Украины
14 декабря 14:14
Петраков и Павелко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков может возглавить команду U-21. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире программы «Вацко on air».
По информации источника, соответствующее обещание специалисту дал Андрей Павелко. Сейчас президент УАФ договаривается с наставником «Аль-Айна» Сергеем Ребровым о посте коуча национальной сборной.
Если все пройдет успешно, Петракову будет предложена работа в «молодежке». Сейчас ею руководит Руслан Ротань.
Сообщалось, что молодой специалист может возглавить «Александрию». При этом не исключено, что должности могут совмещаться.
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