Павелко предложил Петракову «понизиться в классе»

Одиозный президент УАФ дал не самое уважительное обещание тренеру сборной Украины

Петраков и Павелко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков может возглавить команду U-21. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко в эфире программы «Вацко on air».

По информации источника, соответствующее обещание специалисту дал Андрей Павелко. Сейчас президент УАФ договаривается с наставником «Аль-Айна» Сергеем Ребровым о посте коуча национальной сборной.

Если все пройдет успешно, Петракову будет предложена работа в «молодежке». Сейчас ею руководит Руслан Ротань.

Сообщалось, что молодой специалист может возглавить «Александрию». При этом не исключено, что должности могут совмещаться.