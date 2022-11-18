НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
Павелко вручили повестку утром 18 ноября
Известно, когда президент УАФ должен явиться в Генеральную прокуратуру
18 ноября 19:07
Андрей Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко утром 18 ноября получил повестку в Генеральную прокуратуру. Об этом в личном Telegram-канале сообщил журналист Константин Андриюк.
Сегодня утром на КПП на выезде из города Вышгород был замечен автомобиль, где был глава Украинской Футбольной Ассоциации – Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной Прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку.
Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия.
Ранее Павелко приостановил свое членство в НОК.
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