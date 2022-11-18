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Павелко вручили повестку утром 18 ноября

Известно, когда президент УАФ должен явиться в Генеральную прокуратуру
Футбол Сборная Украины
18 ноября 19:07
Павелко вручили повестку утром 18 ноября
Андрей Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко утром 18 ноября получил повестку в Генеральную прокуратуру. Об этом в личном Telegram-канале сообщил журналист Константин Андриюк.

Сегодня утром на КПП на выезде из города Вышгород был замечен автомобиль, где был глава Украинской Футбольной Ассоциации – Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной Прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку.

Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия.

Ранее Павелко приостановил свое членство в НОК.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко УАФ

Комментарии 1

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18 ноября 2022г. 19:49
молодец Павелка!
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