Известный специалист Николай Павлов в интервью сайту «Украинский футбол» оценил работу Романа Григорчука в качестве главного тренера ЛНЗ и Нефтчи, откуда его уволили в прошлом сезоне.

«Я уже давно об этом говорил: когда тренер приближается к возрасту 60 лет, совет всем – не ставьте его наставником команды. Я по себе это знаю, и я уже никогда не буду работать так, как когда мне было 50 или 55 лет.

Тем, кому уже 60 лет и больше, они уже никогда не будут работать так, как молодые. Молодые тренеры будут ошибаться, но они будут работать более активно, эмоциональнее и продуктивнее за тех, кому уже за 60 лет.

Тем более, если взять работу Григорчука не только в ЛНЗ: в Черноморце – не получилось, в Азербайджане [Нефтчи и Габала] – тоже нет, а почему должно было получиться в Черкассах? Это моя точка зрения, и не в обиду возрастным тренерам, я бы доверял молодым специалистам».