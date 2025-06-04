Педри: «Победа в Лиге наций была бы идеальным завершением сезона»

Полузащитник сборной Испании Педри высказался относительно полуфинала Лиги наций против Франции. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

У меня не было возможности сыграть на предыдущих турнирах. Я наблюдал за ними из дома, болел как обычный фанат. Победа в этом турнире была бы идеальным завершением сезона – настоящей вишенкой на торте.

Мбаппе? Когда речь идет о таком феноменальном игроке с его классом, трудно сказать, что есть какой-то трюк, который позволит его остановить – он всегда может создать что-то особенное. Завтра он захочет провести большой матч и доказать, что является одним из лучших в мире.

Что касается контроля мяча, то такой футбол – это часть нашего стиля. Мы хотим владеть мячом, действовать агрессивно – это наша философия.

Такие финальные четверки случаются не каждый день. Мы чрезвычайно мотивированы сыграть в этом турнире. Наша цель – выйти в финал. Мы хотим думать о трофее, а не о том, что будет, если не пройдем дальше.

Любимая позиция? Вы видели в этом сезоне, что в Барсе я чувствую себя наиболее комфортно, когда у меня есть стабильность и я часто касаюсь мяча. Это дает мне уверенность.

Луис де ла Фуэнте и Луис Энрике? Это очень разные тренеры. Де ла Фуэнте постоянно выпускал меня в молодежных командах. Энрике – выдающийся тренер, который полностью доверял мне. Я не могу выбрать между ними – это как выбирать между мамой и папой.

Франция – это одна из тех команд, против которых нужно быть максимально точным во владении мячом. Они могут нанести большой урон, если дать им пространство. Особенно опасны в единоборствах и переходах в атаку. Ихняя передняя линия очень быстра, поэтому мы должны быть внимательными, когда мяч у нас.

Очевидно, мы действующие чемпионы Европы, и теперь хотим выиграть Лигу наций дважды подряд. Это – наша главная цель здесь.